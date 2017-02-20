تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن المحافظة، إخطارا يفيد وصول 3 أشخاص مصابين، في حادث مروري، إلى مستشفى الخارجة العام. تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجة – أسيوط، بمنطقة الكيلو 112، وأسفر الحادث عن إصابة كل من: «مريم مكرم» 28 سنة، الطفلة «كارولين غيطاس» عامين، وشقيقتها «رودين» 5 سنوات، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم. تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الخارجة العام؛ لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.