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3 إصابات في انقلاب سيارة بالوادي الجديد
20
فبراير
2017
18:46 PM
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أصيبت طفلتان وفتاة، اليوم الإثنين، في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بطريق الخارجة – أسيوط، بمحافظة الوادي الجديد
تلقى اللواء أحمد عبد الغفار، مدير أمن المحافظة، إخطارا يفيد وصول 3 أشخاص مصابين، في حادث مروري، إلى مستشفى الخارجة العام. تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق الخارجة – أسيوط، بمنطقة الكيلو 112، وأسفر الحادث عن إصابة كل من: «مريم مكرم» 28 سنة، الطفلة «كارولين غيطاس» عامين، وشقيقتها «رودين» 5 سنوات، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم. تم نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى الخارجة العام؛ لتلقي العلاج، وتحرير محضر بالحادث، وإخطار النيابة العامة للتحقيق.
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