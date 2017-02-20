-
رياضة
- إصابة صبري رحيل في مران الأهلي الصباحي
- الزمالك يكشف شرط الإفراج عن مستحقات لاعبيه
- السعيد يشارك بمران الأهلي ويعلن جاهزيته لمواجهة دجلة
- صالح جمعة يشارك في مران بدلاء الأهلي
- البدري يقود مران بدلاء الأهلي استعدادا لمواجهة دجلة
- اليوم.. مرتضى منصور يساند الزمالك في لقاء الجيش
- اليوم.. مستبعدو الزمالك يتدربون بميت عقبة
- باريس سان جيرمان يتعثر أمام تولوز في الدوري الفرنسي
- هاريسون يتوج بلقبه الأول في بطولات لاعبي التنس المحترفين
- الأمريكي جونسون ينتزع صدارة التصنيف العالمي للجولف
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
ضبط تاجر لبيعه السلع التموينية المدعمة بالسوق السوداء في الشرقية
ألقت مباحث التموين القبض على صاحب بدالة تموينية لاستيلائه على السلع التموينية المدعمة وتبين تصرفه في 1
200 طن سكر و540 عبوة بالسوق السوداء بمنطقة أبو كبير بالشرقية.وردت معلومات للواء ياسر صابر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بقيام بدال تمويني بمزاولة نشاطه المؤثم قانونا والاستيلاء على أموال الدعم الذي كفلته الدولة للمواطنين بحيازة وتحزين كميات كبيرة من السلع التموينية (سكر ــ زيت طعام) المخصصة ربطًا على البطاقات التموينية، بعدم صرفها للمواطنين وحجبها عن التداول بالأسواق رغم الحاجة الشديدة إليها بقصد تحقيق الهيمنة السوقية وارتفاع سعرها بالأسواق، متخذا في ذلك مخزنا غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة أبو كبير. للاتجار بها بالسوق السوداء محققا من جراء ذلك أرباحا طائلة غير مشروعة ومهدرًا لأموال الدعم بما يؤثر سلبا على الاقتصاد القومي.وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المحل وتبين تصرفه في كمية قدرها 1.200 طن سكر تمويني مخصص ربطا على البطاقات التموينية و540 عبوة زيت تموينى مخصص ربطا على البطاقات التموينية.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)