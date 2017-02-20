200 طن سكر و540 عبوة بالسوق السوداء بمنطقة أبو كبير بالشرقية.وردت معلومات للواء ياسر صابر مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية بقيام بدال تمويني بمزاولة نشاطه المؤثم قانونا والاستيلاء على أموال الدعم الذي كفلته الدولة للمواطنين بحيازة وتحزين كميات كبيرة من السلع التموينية (سكر ــ زيت طعام) المخصصة ربطًا على البطاقات التموينية، بعدم صرفها للمواطنين وحجبها عن التداول بالأسواق رغم الحاجة الشديدة إليها بقصد تحقيق الهيمنة السوقية وارتفاع سعرها بالأسواق، متخذا في ذلك مخزنا غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة أبو كبير. للاتجار بها بالسوق السوداء محققا من جراء ذلك أرباحا طائلة غير مشروعة ومهدرًا لأموال الدعم بما يؤثر سلبا على الاقتصاد القومي.وعقب تقنين الإجراءات تم مداهمة المحل وتبين تصرفه في كمية قدرها 1.200 طن سكر تمويني مخصص ربطا على البطاقات التموينية و540 عبوة زيت تموينى مخصص ربطا على البطاقات التموينية.