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ضبط بدال تمويني استولى على ٣ أطنان سكر في المقطم
تمكن ضباط مباحث التموين من القبض على صاحب محل بدالة تموينية لاستيلائه على السلع التموينية المدعمة، وبحوزته 3 أطنان سكر قبل تهريبها للسوق السوداء بالمقطم
وردت معلومات للواء ياسر صابر، مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية، بمزاولة بدال تمويني نشاطه المؤثم قانونًا والاستيلاء على أموال الدعم الذي كفلته الدولة للمواطنين، بحيازة وتحزين كميات كبيرة من السلع التموينية (سكر ) المخصصة ربطًا على البطاقات التموينية، بعدم صرفها للمواطنين وحجبها عن التداول بالأسواق، رغم الحاجة الشديدة إليها بقصد تحقيق الهيمنة السوقية وارتفاع سعرها بالأسواق، متخذًا في ذلك مخزنًا غير مرخص كائن بدائرة قسم شرطة المقطم، للاتجار بها بالسوق السوداء محققًا من جراء ذلك أرباحًا طائلة غير مشروعة ومهدرًا لأموال الدعم بما يؤثر سلبًا على الاقتصاد القومي. وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة المحل وضبط كمية قدرها 3 أطنان سكر تمويني مدون عليها ( فرست ) مخصص ربطًا على البطاقات التموينية، خزنها المذكور لحجبها عن التداول بالأسواق وعدم صرفها للمواطنين، وتم التحفظ عليها بأحد فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة تحت تصرف النيابة العامة.
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