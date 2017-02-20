ألقى رجال الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة الداخلية القبض على مالك مخزن غير مرخص للمخللات وبحوزته 19 طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمى بمنطقة الدلنجات بالبحيرة

وكانت معلومات وردت للواء ياسر صابر، مدير مباحث التموين، مفادها قيام مالك مخزن غير مرخص لتجارة السلع الغذائية الكائن بدائرة مركز شرطة الدلنجات ( محافظة البحيرة ) بحيازة وتجميع 18.700 طن سلع غذائية |مخللات| معبأة داخل براميل دون أي بيانات، وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.