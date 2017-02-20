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ضبط صاحب شركة بحوزته ١٧٠٠ عبوة عصائر منتهية الصلاحية بالإسكندرية
20
فبراير
2017
10:47 AM
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ألقت الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة التموين، القبض على صاحب شركة لحيازته ١٧٠٠ عبوة عصائر منتهية الصلاحية في الإسكندرية
وكانت معلومات وردت إلى اللواء ياسر صابر، مدير شرطة التموين، مفادها قيام مالك شركة للاستيراد والتصدير الكائن بدائرة قسم شرطة المنشية (محافظة الإسكندرية) بحيازة وتجميع 1700 عبوة سلع غذائية | عصائر |غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لانتهاء تاريخ صلاحيتها في مارس 2015، وتحرر المحضر اللازم.
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