تنظر محكمة أسرة قسم الجيزة، اليوم الاثنين، دعوى أقامتها هند الحناوى، والتي طالبت فيها مطلقها أحمد الفيشاوى بأجر مسكن الحضانة الذي تقيم فيه مع ابنتهما

وكانت هند الحناوى، تقدمت بطلبات إلى مكتب تسوية المنازعات الأسرة بمحكمة الجيزة لشئون الأسرة لإلزام الفيشاوى، بدفع نفقة لابنته “لينا” ومصروفات دراستها بلندن وأجر مسكن وحضانة لها، وبعد تغيب الفيشاوى عن الجلسات وتعذر تسوية الأمر وديًا، تمت إحالة الطلبات إلى محكمة اﻷسرة لتفصل فيها.وقال شعبان سعيد، محامى مقيمة الدعوى، أن الفنان أحمد الفيشاوى وقع على أوراق تفيد موافقته على سفر ابنته لينا للخارج وهو من اختار المدرسة التي تدرس بها الآن بلندن، وأعطى طليقته حق الوﻻية التعليمية بلندن وأقر في دعوى بثبوت حضانتها لـ “لينا” ثم تخلى عنها وامتنع عن سداد نفقات الصغيرة.