تصدر محكمة النقض، اليوم الإثنين، حكمها في الطعون المقدَّمة من 52 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميا بمذبحة بورسعيد، والمقامة على أحكام الإعدام والسجن الصادرة بحق المتهمين

كانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في يونيو 2015 بإعدام 11 متهما في قضية |مذبحة بورسعيد|، التي راح ضحيتها 72 مشجعا من جماهير النادي الأهلي، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد، وأصدرت حكما السجن المشدد بحق 10 آخرين، وآخر بالسجن 5 سنوات على 12 متهما من بينهم مدير أمن بورسعيد، وبرأت المحكمة 20 متهما.تعود أحداث القضية إلى فبراير 2012 في أعقاب مباراة بالدوري الممتاز بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي، واتهم فيها 73 بينهم 9 قيادات أمنية و3 من مسئولي النادي المصري، وكان باقي المتهمين من شباب ألتراس بورسعيد.