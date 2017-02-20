واشنطن (رويترز) - قالت صحيفة واشنطن بوست يوم الأحد إنه يجري الاستعداد لجعل مسؤولين كوريين شماليين كبار يحضرون إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات مع مسؤولين أمريكيين سابقين في أول اجتماع من نوعه منذ أكثر من خمس سنوات.

وستكون هذه المحادثات أوضح مؤشر حتى الآن إلى أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون يريد التواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجديدة.

وقالت الصحيفة نقلا عن عدة أشخاص على علم بهذه الترتيبات إن التخطيط للمحادثات مازال في مرحلة التحضير.

وأضافت أن وزارة الخارجية لم توافق بعد على منح الكوريين الشمالية تأشيرات لهذه المحادثات.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية لرويترز إن مثل هذه الاجتماعات تُعقد بشكل"روتيني" بشأن مجموعة قضايا مختلفة حول العالم وتجري بشكل مستقل عن الحكومة الأمريكية.

وعلق مسؤول بالبيت الأبيض بأنه ليس لدى الحكومة الأمريكية خطط للاجتماع مع كوريا الشمالية.

وأثار اختبار كوريا الشمالية لصاروخ باليستي متوسط المدى إدانة دولية الأسبوع الماضي. وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي بعد هذا الاختبار إن "كوريا الشمالية تمثل بشكل واضح مشكلة كبيرة وسنتعامل مع ذلك بقوة جدا."

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية- تحرير أشرف راضي)