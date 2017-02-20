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وزارة الخارجية الماليزية تستدعي سفير كوريا الشمالية وتستدعي سفيرها من بيونجيانج
20
فبراير
2017
05:22 AM
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كوالالمبور (رويترز) - استدعت وزارة الخارجية الماليزية سفير كوريا الشمالية يوم الاثنين بسبب اتهامات وجهها لطريقة معالجة ماليزيا للتحقيق في جريمة قتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.
وقالت الخارجية الماليزية في بيان إن ماليزيا استدعت أيضا سفيرها من بيونجيانج "للتشاور."
وقالت الوزارة إنه تم استدعاء سفير كوريا الشمالية كانج تشول لتقديم "تفسير للاتهامات التي وجهها لحكومة ماليزيا في مؤتمره الصحفي في 17 فبراير 2017 .
"أشار السفير..في مؤتمره الصحفي إلى أنه لدى الحكومة الماليزية ’شيئا تخفيه’. وزعم السفير أيضا أن ماليزيا ’تتواطأ وتعمل على إرضاء قوى خارجية’."
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
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