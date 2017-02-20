وذكرت صحيفة الدعوى المقامة من هالة حسن طليقة نجل الفنانة هالة فاخر، أن طليقها |حسين| عاطل عن العمل وليس له مورد رزق يمكنه من الإنفاق على طفلته التي تعاني من بعض الأمراض، كما أن الفنانة هالة فاخر تتحصل على 40 ألف جنيه شهريا، ودخل والد طليق موكلته يبلغ 30 ألف جنيه.