كيتو (رويترز) - أظهر فرز رسمي لنحو 20.9 في المئة من الأصوات في انتخابات الرئاسة التي جرت في الإكوادور يوم الأحد حصول لينين مورينو مرشح الحزب الحاكم اليساري على نحو 37.85 في المئة من الأصوات مقابل نحو 30.81 في المئة للمصرفي السابق المحافظ جوليرمو لاسو.

ويحتاج مورينو وهو مقعد ونائب سابق للرئيس إلى 40 في المئة من الأصوات الصحيحة وإلى فارق يبلغ عشر نقاط مئوية مع أقرب منافسيه لتفادي خوض جولة ثانية في الثاني من ابريل نيسان ومواصلة عشر سنوات من الحكم اليساري للإكوادور.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)