سول (رويترز) - قال رئيس وزراء كوريا الجنوبية هوانج كيو آن يوم الاثنين إن قتل الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في ماليزيا الأسبوع الماضي يثبت وحشية كوريا الشمالية المعزولة و"ازدياد جرأة أساليبها في الإرهاب."

وكانت الشرطة الماليزية قد قالت يوم الأحد إنها اعتقلت رجلا كوريا شماليا فيما يتعلق بقتل كيم جونج نام وإن أربعة كوريين شماليين آخرين مشتبه بهم فروا من ماليزيا يوم الهجوم الذي وقع في مطار كوالالمبور.

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)