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سماع الشهود اليوم في محاكمة المتهمين في خلية المقاومة الشعبية المحظورة
20
فبراير
2017
02:46 AM
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تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الإثنين، محاكمة 70 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بخلية لجان المقاومة الشعبية المحظورة
وأسندت النيابة العامة لسبعين متهمًا، اتهامات بتأسيس وإدارة عصابة لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة المحظورة، أنشأت على خلاف أحكام الدستور والقوانين بغرض الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف الوسيلة المستخدمة في تحقيق أغراض تلك الجماعة، وقتل ثلاثة مجني عليهم من بينهم أمين شرطة بقطاع الأمن الوطني، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، ومفرقات TNT واستعمال القوة والعنف ضد موظفيين عموميين.
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