كانت معلومات وردت إلى اللواء زكي زمزم، مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، مفادها ممارسة 4 ساقطات الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام وبخاصة السائحين العرب مقابل مبالغ مالية كبيرة. وتوصلت التحريات إلى قيام الشقيقات توتا ونتوشا وشهد، وصديقتهن حنين بعرض أنفسهن على راغبي المتعة الحرام، وتم تشكيل فريق بحث ضم اللواء عبد العزيز الأحمدي مدير فرع النشاط الخارجي؛ للقبض على المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن العقداء بهاء حسين وعصام أبو عرب ومصطفى سلامة والمقدم إيهاب توفيق من القبض على المتهمات الأربعة أثناء ممارستهن الرذيلة مع 3 سعوديين داخل فيلا بمنطقة هضبة الأهرام بالجيزة.وبمواجهتهن اعترفن باحترافهن الدعارة مقابل ألفي جنيه لكل ساقطة منهن، وبتفتيش الفيلا عثر على منشطات جنسية وخمور وأوقية ذكرية وهواتف محمولة، وتم التحفظ على الملابس الداخلية للمتهمين.وأمر اللواء أسامة عايش، نائب مدير الإدارة العامة للآداب باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.