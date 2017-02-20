-
رياضة
- شيكابالا يكشف حقيقة خطوبته
- أبو تريكة: أداء برشلونة ضد ليجانيس ممل ويجب إعادة ثمن التذاكر للجماهير
- من جريشة لـ بوشة..هؤلاء مروا على قميصأيقونة الدراويش
- بالصور.. هدايا ملاك وأبطال التايكوندو يزورون مستشفى الأورمان بالصعيد
- باريس سان جيرمان يتعادل سلبيا مع تولوز في الدوري الفرنسي
- باريس سان جيرمان يتعادل سلبيا مع تولوز في الشوط الأول
- تحذير أخير من الزمالك للاعبيه بتجنب التصريحات الإعلامية
- المصري يصرف 25٪ من مستحقات لاعبي الفريق بعد الفوز على أوبا النيجيري
- تقرير.. مواجهة صعبة للأهلي وسهلة للزمالك ضمن 9 مباريات للعرب بدوري أبطال إفريقيا
- البدري يكشف.. نقطة ضعف الأهلي.. كوليبالي يقترب.. ورسالة لأجايي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
القبض على 3 شقيقات أثناء ممارسة الرذيلة مع سعوديين في «الأهرام»
ألقت الإدارة العامة لمباحث الآداب بوزارة الداخلية، القبض على 3 شقيقات وصديقتهن أثناء ممارستهن الرذيلة مع 3 سعوديين داخل فيلا بمنطقة هضبة الأهرام
كانت معلومات وردت إلى اللواء زكي زمزم، مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، مفادها ممارسة 4 ساقطات الرذيلة مع راغبي المتعة الحرام وبخاصة السائحين العرب مقابل مبالغ مالية كبيرة. وتوصلت التحريات إلى قيام الشقيقات توتا ونتوشا وشهد، وصديقتهن حنين بعرض أنفسهن على راغبي المتعة الحرام، وتم تشكيل فريق بحث ضم اللواء عبد العزيز الأحمدي مدير فرع النشاط الخارجي؛ للقبض على المتهمين، وعقب تقنين الإجراءات، تمكن العقداء بهاء حسين وعصام أبو عرب ومصطفى سلامة والمقدم إيهاب توفيق من القبض على المتهمات الأربعة أثناء ممارستهن الرذيلة مع 3 سعوديين داخل فيلا بمنطقة هضبة الأهرام بالجيزة.وبمواجهتهن اعترفن باحترافهن الدعارة مقابل ألفي جنيه لكل ساقطة منهن، وبتفتيش الفيلا عثر على منشطات جنسية وخمور وأوقية ذكرية وهواتف محمولة، وتم التحفظ على الملابس الداخلية للمتهمين.وأمر اللواء أسامة عايش، نائب مدير الإدارة العامة للآداب باتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)