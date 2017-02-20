-
رياضة
- باريس سان جيرمان يتعادل سلبيا مع تولوز في الشوط الأول
- تحذير أخير من الزمالك للاعبيه بتجنب التصريحات الإعلامية
- المصري يصرف 25٪ من مستحقات لاعبي الفريق بعد الفوز على أوبا النيجيري
- تقرير.. مواجهة صعبة للأهلي وسهلة للزمالك ضمن 9 مباريات للعرب بدوري أبطال إفريقيا
- البدري يكشف.. نقطة ضعف الأهلي.. كوليبالي يقترب.. ورسالة لأجايي
- جسده أشعر.. والرسالة وصلت.. هكذا علق نجوم الكرة على هدف متعب
- نابولي وروما يحافظان على آمالهما الضعيفة في اللقب بانتصارين
- برزنتيشن تكافئ لاعبي المصري بـ١٥٠ألف جنيه بعد الصعود بالكونفدرالية
- محمد صلاح: الجميع في نادي روما سعداء بهدف دزيكو
- النشرة الرياضية.. وأبرزها: المصري يصعد لدور الـ32 بالكونفدرالية
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
رئيس نيجيريا يلتقي برئيس مجلس الشيوخ وسط استمرار غيابه للعلاج
لندن (رويترز) - ذكرت الرئاسة النيجيرية على حسابها بموقع تويتر إن الرئيس محمد بخاري الذي يخضع للعلاج في بريطانيا التقى في لندن يوم الأحد برئيس مجلس الشيوخ النيجيري وذلك وسط مخاوف بشأن غياب الرئيس المستمر منذ شهر لأسباب صحية غير معلنة.
وقد يسهم الحديث عن اجتماع بخاري برئيس مجلس الشيوخ بوكولا ساراكي وهو الثاني خلال أقل من أسبوع وفقا للرئاسة في تقليل المخاوف من أن صحة الرئيس أسوأ مما يعلنه المسؤولون.
وجاء في الحساب الرسمي للرئاسة على تويتر "اجتمع الرئيس محمد بخاري برئيس مجلس الشيوخ بوكولا ساراكي."
لكن لا يزال يشعر الكثير من النيجيريين بعين الريبة لمثل هذه البيانات حتى وإن صحبتها صور.
وتنشر الرئاسة صورا بشكل شبه يومي للرئيس البالغ من العمر 74 عاما وهو يستقبل زواره في لندن.
ويرفض المسؤولون الكشف عن طبيعة مرض بخاري ويكتفون بالقول إنه يجري فحوصا ولا يعاني من مشكلة خطيرة.
(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرةالعربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)