لندن (رويترز) - ذكرت الرئاسة النيجيرية على حسابها بموقع تويتر إن الرئيس محمد بخاري الذي يخضع للعلاج في بريطانيا التقى في لندن يوم الأحد برئيس مجلس الشيوخ النيجيري وذلك وسط مخاوف بشأن غياب الرئيس المستمر منذ شهر لأسباب صحية غير معلنة.

وقد يسهم الحديث عن اجتماع بخاري برئيس مجلس الشيوخ بوكولا ساراكي وهو الثاني خلال أقل من أسبوع وفقا للرئاسة في تقليل المخاوف من أن صحة الرئيس أسوأ مما يعلنه المسؤولون.

وجاء في الحساب الرسمي للرئاسة على تويتر "اجتمع الرئيس محمد بخاري برئيس مجلس الشيوخ بوكولا ساراكي."

لكن لا يزال يشعر الكثير من النيجيريين بعين الريبة لمثل هذه البيانات حتى وإن صحبتها صور.

وتنشر الرئاسة صورا بشكل شبه يومي للرئيس البالغ من العمر 74 عاما وهو يستقبل زواره في لندن.

ويرفض المسؤولون الكشف عن طبيعة مرض بخاري ويكتفون بالقول إنه يجري فحوصا ولا يعاني من مشكلة خطيرة.

(إعداد معاذ عبد العزيز للنشرةالعربية - تحرير أحمد صبحي خليفة)