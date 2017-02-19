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«ترامب» يتحدث عن اعتداء وهمي في السويد
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، مخاطبا أنصاره، إن استقبال اللاجئين أمر خطر بدليل أن السويد البلد المضياف للاجئين، تعرض لاعتداء مساء الجمعة، لكن المشكلة تمثلت في أن السويد لم تشهد مثل هذا الاعتداء.
وقال ترامب، في خطاب حماسي بفلوريدا دافع فيه عن سياسته المناهضة لاستقبال اللاجئين، "أنظروا ما يحدث في ألمانيا، أنظروا ما حدث مساء أمس (الجمعة) في السويد.. السويد، من كان يصدق ذلك؟.. لقد استقبلوا عددا كبيرا من اللاجئين والآن باتت لديهم مشاكل ما كانت تخطر في بالهم".
كما أشار، في خطابه إلى الاعتداءات التي وقعت في بروكسل ونيس وباريس.
ورفضت متحدثة باسم ترامب، الرد في مرحلة أولى على استفسار فرانس برس بشأن ما قاله الرئيس عن السويد.
وسرعان ما سرت المعلومة الخاطئة على موقع تويتر مع هاشتاج "مساء أمس في السويد" و"حادث في السويد".
ورد رئيس الوزراء السويدي السابق كارل بيلت بحدة على تصريحات ترامب متسائلا "السويد؟ اعتداء؟ ماذا دخن؟" ترامب.
ونقل جونر هوكمارك النائب الأوروبي السويدي، تغريدة، لأحد مواطنيه، قال فيها "مساء أمس في السويد سقط سندويتش ابني في نار مخيم.. أنه لأمر حزين". متسائلا في تعليق "لكن كيف أمكنه (ترامب) أن يعرف بالأمر؟".
وسخرت تغريدات أخرى من ترامب تحت عنوان "خطة سرية لاعتداء في السويد" مرفقة بتعليمات عن كيفية تركيب أثاث شركة ايكيا السويدية الشهيرة.
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