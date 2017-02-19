أبلغ نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم، أن إدارته ترغب في "انطلاقة جديدة" للعلاقات بين أنقرة وواشنطن، بحسب ما أوردت وسيلة إعلام تركية الأحد.

وقالت قناة «إن تي في» إن بنس قال أثناء لقائه يلديريم السبت على هامش مؤتمر الأمن في ميونيخ، إن الولايات المتحدة ترغب في تطوير العلاقات مع تركيا.

من جانبه، قال يلديريم، إن تسليم الداعية التركي فتح الله جولن الذي يقيم في الولايات المتحدة "سيفتح صفحة جديدة" في علاقات البلدين، بحسب القناة التركية.

وجاء في بيان للبيت الأبيض، أن بنس جدد خلال اجتماعه بيلديريم تأكيد التزام الولايات المتحدة تجاه تركيا باعتبارها شريكا إستراتيجيا وحليفا ضمن الحلف الأطلسي.

وأضاف البيان "أن المسؤولين بحثا أيضا سبل تسريع جهودنا المشتركة لدحر" تنظيم الدولة الإسلامية.