أبوظبي (رويترز) - نأى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس يوم الأحد بنفسه عن وصف الرئيس دونالد ترامب لوسائل الإعلام بأنها "عدو الشعب الأمريكي" وقال خلال زيارة للشرق الأوسط إنه ليست لديه أي مشكلات مع الصحافة.

وسُئل عما إذا كان يتفق مع تصريحات ترامب فقال "كانت لدي بعض الأوقات المثيرة للجدل إلى حد ما مع الصحافة. ولكن فيما يتعلق بي فإن الصحافة جهة نتعامل معها. وعن نفسي فليست لدي أي مشكلات مع الصحافة."

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير محمد اليماني)