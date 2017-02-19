اندلع حريق ضخم في سوق ببلدة مايتشي بالقرب من العاصمة موسكو.



امتدت النيران إلى ما يقرب من 4 آلاف متر مربع بحسب ما أعلنته وسائل إعلام محلية بروسيا نقلا عن خدمات الطوارئ.



ويحاول رجال الإطفاء السيطرة على الحريق ومنعه من الانتشار إلى الأحياء المجاورة، وذلك حسب وكالة روسيا اليوم.







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