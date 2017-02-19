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براءة عامل من تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأكتوبر
19
فبراير
2017
16:49 PM
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قضت، اليوم الأحد، محكمة جنح أكتوبر ببراءة عامل، من تهمة التظاهر والتحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية
كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة جنح أكتوبر، بعدما وجهت إليه اتهامات بالتظاهر والتحريض على العنف والانضمام لجماعة إرهابية، وتسلمت تحريات المباحث وأعدت قائمة أدلة الثبوت التي استندت إليها في أمر الإحالة.
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