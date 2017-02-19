قضت محكمة جنح أول أكتوبر بانقضاء 3 دعاوى، تشمل خيانة الأمانة، وتحرير شيك بدون رصيد المقامة ضد السيد البدوي رئيس حزب الوفد؛ بالتصالح بعد تسديده المبلغ المالي المستحق

وكان المدعي بالحق المدني أقام دعوى اتهم فيها البدوي بتحرير شيكات بدون رصيد، وحينما طالبه وديًا برد المبلغ المالي المقرر ماطل وامتنع عن السداد، ما دفع المدعي لإقامة دعوى قضائية ضده تتهمه بخيانة الأمانة، وتحرير شيكات بدون رصيد.