قررت، اليوم الأحد، نيابة المنتزه أول بالإسكندرية تجديد حبس المتهمين في القضية رقم 1280 لسنة 2017 إداري قسم شرطة المنتزه أول، 15 يومًا

جاء ذلك على خلفية اتهام 15 شخصًا بالانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض على التظاهر وأعمال عنف في الذكرى السادسة لثورة 25 يناير.كان تم إلقاء القبض على المتهمين من منازلهم بعد ثبوت تحريات الأمن الوطني، بانضمامهم للجماعة، ويذكر أن من بين المتهمين رئيس حزب بالإسكندرية.