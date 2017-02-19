قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، تأجيل الالتماس المقام من سحر الهواري بإعادة النظر وطالبت فيه ببطلان الحكم الصادر برفض الاستشكال المقضي بتأييد استبعادها من الترشح في انتخابات اتحاد الكرة لجلسة ١٩ مارس المقبل

وعقدت الجلسة بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد عايد، ومعروف مختار. وحمل الالتماس رقم ٢٥٧٨٢ لسنة ٧١ قضائية، واختصم كلًا من ماجدة الهلباوي، ووزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومي للرياضة، والمدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، ورئيس لجنة الطعون الانتخابية.وتضمن الالتماس إعادة النظر في الطعنين رقمي ٧٦٥٠٥ و٧٢٩٠١ لسنة ٧٠ قضائية، والحكم بعدم قبولهم واستمرارها في اتحاد الكرة.