ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ كافة قرارات الإزالة، خاصةً القرارات المتعلقة بالتجارة بأرواح المواطنين لتحقيق مكاسب غير مشروعة وفي فترات قصيرة، وذلك من خلال بناء عقارات غير مطابقة لمواصفات البناء، وتحقيقًا لسيادة القانون وفرضًا لهيبة الدولة. وكانت عدة قرارات صدرت من محافظة القاهرة وحي المعصرة، بخصوص إزالة العقار بالقطعة رقم 246 شارع علي ابن أبي طالب من شارع كورنيش النيل ملك |صلاح أ| وذلك لقيامة ببناء العقار بدون ترخيص وبمواد غير مطابقة للمواصفات، وعدم توافر عناصر الأمان والأسس الهندسية في البناء.وبناءً على تكليفات اللواء خالد عبد العال، مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، تم إعداد الدراسة الأمنية لتنفيذ قرارات الإزالة، و3 قرار إزالة، وتحدد موعدًا لتنفيذها.وقامت القوات برئاسة اللواء نائل ثروت، مدير الإدارة العامة لقطاع الجنوب، والعقيد هشام شرباص، مأمور قسم المعصرة، ومشاركة كافة جهات المديرية، وقوات من الأمن المركزي، وقوات أمن القاهرة، بحملة لتنفيذ قرار الإزالة.