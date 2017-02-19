وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام مفادها أن |نعيمة. ر|، و|ناصر.ذ|، عاطل، و|عمر. م|، سائق، و|محمود.ح|، عاطل، يزاولون نشاطا غير مشروع في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح ناري ويتخذون من منطقة سكنهم مكانًا لتجارتهم غير المشروعة.بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط المتهمين وبحوزتهم 4 آلاف قرص مخدر، وسلاحا ناريا |بندقية خرطوش عيار 12مم|، ومبلغ 2000 جنيه.وبمواجهتهم أمام اللواء محمد منصور مدير مباحث القاهرة اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروعة.تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.