توقفت الحركة المرورية أمام السيارات، صباح اليوم الأحد، بسبب كسر في ماسورة مياه بشارع سيد زكى أسفل كوبرى المطار وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير المرور

وكانت غرفة عمليات مرور القاهرة تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بوجود كسر في ماسورة مياه تسبب في كثافات مرورية أسفل كوبرى المطار.وأمر اللواء علاء الدين متولى، مدير مرور القاهرة بانتقال الخدمات المرورية، إلى المكان لتنظيم حركة المركبات، فيما تم إخطار عمال المحافظة للعمل على إصلاح الماسورة لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.