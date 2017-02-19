اخبار مصر
-
رياضة
- اليوم.. الزمالك ينتظم في معسكر مغلق استعدادا لطلائع الجيش
- اليوم.. أحمد توفيق ينتظم في تدريبات الزمالك
- شيكابالا يزين قائمة الزمالك أمام الجيش
- أزمة بين اتحاد «اليد» والزمالك بسبب أحمد الأحمر
- موعد والقنوات الناقلة ومعلقي مباريات الأحد الناري.. الأهلي وبرشلونة وروما الأبرز
- اليوم.. الأهلي يسعى لاستعادة الانتصارات أمام المقاولون
- شباب المحلة 97 يستضيف طلائع الجيش اليوم بدوري الجمهورية
- خطوة واحدة تفصل باسيلاشفيلي عن كسر نحس جورجيا في التنس
- روبنسون يخطف الأضواء في مسابقة الرميات الساحقة
- فينجر يقول إن الأولوية ستكون للبقاء مع أرسنال
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
كثافات مرورية أسفل كوبري المطار بسبب كسر ماسورة مياه
19
فبراير
2017
10:47 AM
بواسطة
توقفت الحركة المرورية أمام السيارات، صباح اليوم الأحد، بسبب كسر في ماسورة مياه بشارع سيد زكى أسفل كوبرى المطار وانتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير المرور
وكانت غرفة عمليات مرور القاهرة تلقت بلاغًا من غرفة النجدة بوجود كسر في ماسورة مياه تسبب في كثافات مرورية أسفل كوبرى المطار.وأمر اللواء علاء الدين متولى، مدير مرور القاهرة بانتقال الخدمات المرورية، إلى المكان لتنظيم حركة المركبات، فيما تم إخطار عمال المحافظة للعمل على إصلاح الماسورة لإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع