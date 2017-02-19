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المرور: حملات أمنية على الطرق السريعة لضبط متعاطي المخدرات
19
فبراير
2017
10:47 AM
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شنت الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عادل زكي مساعد وزير الداخلية للمرور، حملات مرورية مفاجئة على الطرق السريعة للكشف عن متعاطي المواد المخدرة أثناء القيادة منعًا لوقوع أي حوادث مرورية
وتم شن حملات مرورية خلال 24 ساعة وإجراء تحليل طبي لـ 300 سائق، وإثبات تعاطي 33 منهم للمواد المخدرة أثناء القيادة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم. وأكد مصدر أمني، أن هناك حملات أمنية مكثفة يتم توجيهها على كل الطرق والمحاور للكشف عن متعاطي المخدرات أثناء القيادة على الطرق السريعة، وذلك بهدف ضبط المخالفين والحفاظ على سلامة قائدي المركبات.
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