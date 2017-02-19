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استئناف دعوى وقف انتخابات نقابة الصحفيين.. اليوم
19
فبراير
2017
08:46 AM
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تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، نظر دعوى أقامها السيد عبد السعيد، للمطالبة بوقف انتخابات نقابة الصحفيين، لحين تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالحه بقيده بالنقابة وحصوله على عضويتها بإدراجه بجدول المشتغلين
اختصمت الدعوى المسجلة برقم ٢٧٠٢ لسنة ٧١ قضائية نقيب الصحفيين بصفته، وأضافت أن المدعي يعمل صحفيا بجريدة صوت الملايين، وتوافرت فيه شروط قيده بنقابة الصحفيين، وعندما تقدم للنقابة امتنعت عن قيده ضمن جداولها، كما حصل على حكمين قضائيين بأحقيته في القيد بالنقابة، إلا أن النقابة امتنعت عن تنفيذ الأحكام بقيده بجدول المشتغلين.
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