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نظر دعوى إلزام الجامعة الأمريكية بقبول المصروفات بالجنيه.. اليوم
19
فبراير
2017
07:46 AM
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تنظر الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار منير عبد القدوس، وسكرتارية محمد يوسف، اليوم الأحد، دعوى أقامها محمود محمد فهمى المحامى، وكيلا عن 60 ولى أمر لطلاب بالجامعة الأمريكية، تطالب بإلزام الجامعة الأمريكية في مصر بقبول المصاريف الدراسية بالجنيه المصرى
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 25981 لسنة 70 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزير التعليم العالى ورئيس الجامعة الأمريكية بصفتهم.
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