تنظر الدائرة السادسة تعليم بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار منير عبد القدوس، وسكرتارية محمد يوسف، اليوم الأحد، دعوى أقامها محمود محمد فهمى المحامى، وكيلا عن 60 ولى أمر لطلاب بالجامعة الأمريكية، تطالب بإلزام الجامعة الأمريكية في مصر بقبول المصاريف الدراسية بالجنيه المصرى