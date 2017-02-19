واشنطن (رويترز) - ذكرت وثائق اطلعت رويترز عليها وأوردتها في البداية مؤسسة مكلاتشي الإخبارية إن جون كيلي وزير الأمن الداخلي في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقع على أمرين قد يزيدان من عدد المهاجرين غير الحاملين لوثائق الذين قد يتم وقفهم وترحيلهم.

وقال مصدران لرويترز إن كيلي ضم الأمرين الجديدين في مذكرتين تم توقيعهما يوم الجمعة ولكن المذكرتين لم يوافق عليهما بعد البيت الأبيض.

وتعد هذه الأوامر إرشادات لمتابعة الأوامر التنفيذية التي وقعها ترامب في 25 يناير كانون الثاني.

وبموجب هذه الأوامر يواجه مئات الآلاف إجراءات ترحيل سريعة من بينهم أشخاص لم تكن لهم سابقا أولوية الترحيل في عهد الرئيس السابق باراك أوباما.

ومن بين هؤلاء الناس أشخاص وُجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم ولكن لم يدانوا وآباء أطفال دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

وقال كيلي في إحدى المذكرتين إن الهجرة غير الشرعية عبر حدود الولايات المتحدة مع المكسيك" خلقت نقطة ضعف كبيرة في الأمن القومي للولايات المتحدة."

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)