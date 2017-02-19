-
رياضة
- باريس سان جيرمان يواجه تولوز اليوم في الدوري الفرنسي
- برشلونة في مواجهة سهلة أمام ليجانيس اليوم بالدوري الإسباني
- صحيفة إسبانية تكشف تفاصيل حديث رونالدو وحارس إسبانيول
- دور البدري بعد يول وعلاقته بالشناوي واستبعاده من المنتخب في أبرز تصريحات إكرامي
- باسيلاشفيلي لاعب جورجيا يبلغ نهائي بطولة ممفيس للتنس
- مورينيو: مع الوقت يعلم الجميع أن سعر بوجبا رخيص
- بيل يسجل ليحكم ريال قبضته على الصدارة وأشبيلية يواصل الضغط
- نيشيكوري يشق طريقه إلى نهائي بطولة بوينس أيرس للتنس
- المصري مواليد 99 يستضيف إنبي في دوري الجمهورية
- اتلانتا يهزم كروتوني ليواصل سعيه غير المتوقع للتأهل لاوروبا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
أمريكا تحث بكين على مواصلة الضغط على كوريا الشمالية
واشنطن (رويترز) - حثت واشنطن بكين على مواصلة الضغط على كوريا الشمالية للعودة إلى المحادثات التي تهدف إلى منع بيونجيانج من القيام بمزيد من المبادرات في برنامج أسلحتها في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.
وقالت وزارة التجارة الصينية يوم السبت إنها ستعلق كل واردات الفحم من كوريا الشمالية اعتبارا من 19 فبراير شباط. وجاء هذا الإعلان في إطار جهود بكين لتنفيذ عقوبات دولية ضد كوريا الشمالية.
وقامت بيونجيانج في وقت سابق من الشهر الجاري باختبار صاروخ باليستي متوسط المدى في أول تحد مباشر للمجتمع الدولي منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في الولايات المتحدة في 20 يناير كانون الثاني.
وقالت إدارة ترامب إنه يجب على الصين أن تفعل المزيد للضغط على بيونجيانج.
وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في إشارة إلى كوريا الشمالية "يجب على كل الدول أن تنفذ بشكل كامل وشفاف كل قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة بجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
"نواصل حث الصين على ممارسة نفوذها الفريد بوصفها أكبر شريك تجاري لكوريا الشمالية لإقناع بيونجيانج بالعودة إلى المحادثات الجادة بشأن نزع السلاح النووي."
وقالت وزارة التجارة الصينية إن حظرها لواردات الفحم من كوريا الشمالية سيظل ساريا حتى 31 ديسمبر كانون الأول.
وأعلنت الصين في ابريل نيسان من العام الماضي إنها ستحظر واردات الفحم من كوريا الشمالية امتثالا للعقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة واستهدفت حرمان كوريا الشمالية من الأموال اللازمة لبرامجها للصواريخ النووية والباليستية.
ولكنها استثنت الشحنات التي تستهدف"صالح الشعب" وليس لها صلة بالبرامج النووية أو الصاروخية.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)