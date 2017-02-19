تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس المجلس، اليوم الأحد، نظر الطعن على قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين

اختصمت صحيفة الطعن المقام من إبراهيم سعودي المحامي وآخرين، وحملت رقم 8321 لسنة 71 قضائية نقيب المحامين، وطالب ببطلان قرار اعتماد ميزانية نقابة المحامين في الجمعية العمومية المنعقدة في 23 أكتوبر 2016 وإلغاء ما يترتب عليها من آثار.