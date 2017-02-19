(رويترز) - أعلنت البحرية الأمريكية يوم السبت أن مجموعة قتالية لحاملة طائرات تابعة للولايات المتحدة بدأت دوريات في بحر الصين الجنوبي وسط تجدد التوتر بشأن هذا الممر المائي المتنازع عليه.

وحذرت وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء واشنطن من تحدي سيادتها وذلك ردا على تقارير بأن الولايات المتحدة تخطط للقيام بدوريات بحرية جديدة في بحر الصين الجنوبي.

وقالت البحرية الأمريكية إن هذه القوة وتشمل حاملة الطائرات كارل فينسون بدأت عمليات روتينية في بحر الصين الجنوبي يوم السبت. ونُشر هذا الإعلان على صفحة فينسون على فيسبوك .

(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)