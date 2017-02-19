ذكرت الدعوى رقم ١٢١٧٠ لسنة ٧١ قضائية، أن محمد عبد الله نصر وشهرته ميزو شخصية استفزازية جاهلة يتعمد عند ظهوره استفزاز مشاعر المشاهدين بتطاوله على الدين، وعلى الأحاديث النبوية الشريفة، يظهر ليبث سمومه وجهله وحماقته ويرتدي زي الأزهر الشريف ليضفي المشروعية على كذبه، ظهر فجأة على الساحة بعد ثورة يناير ليتحدث في أي قضية وبعد فترة لقب نفسه بخطيب التحرير. وأضافت الدعوى أن المطعون ضده يتحدث في الدين ويطعن في السنة وصحيح البخاري، قائلًا: لا يهمنا أن يكون هناك ثعبان أقرع في القبر والخلافة الإسلامية خرافة وليست وعد من الله ويفتي بغير علم إلى أن وصل إلى الإساءة للذات الإلهية وليفضح المتحدث باسم وزارة الأوقاف عدم حفظ ميزو للقرآن الكريم ثم يعود ويظهر هذا الشخص ليسب صحابيا. وتابعت الدعوى أن |ميزو| وصل به الأمر أن قال إنه المهدي المنتظر، وأدعو شعوب الأرض لمبايعتي، وأكثر من ذلك بكثير إلى أن وصل الأمر بأن طالبت وزارة الأوقاف وسائل الإعلام رسميا خلال بيان لها بعدم استضافته مرة أخرى واصفة إياه بالمتاجر بالزي الأزهري، وطالب وزير الأوقاف وزارة الداخلية وأجهزة الأمن بالقبض على الشيخ ميزو؛ لأنه ليس خطيبا معتمدا لدى الوزارة وأن الأوقاف لم ولن تصرح لعبد الله نصر ولا لأمثاله بالخطابة، وأن ما يردده إهانة للإسلام.