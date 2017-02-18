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طالبة تهرب مع عشيقها وتدعي اختطافها في المعصرة
18
فبراير
2017
22:46 PM
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نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، في كشف غموض واقعة اختفاء طالبة بمنطقة المعصرة، بعد شهر من تحرير محضر بغيابها، وتبين أنها هربت للإقامة مع عشيقها في مدينة 6 أكتوبر
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد منصور مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد وليد المعداوي رئيس مباحث قسم شرطة المعصرة، مفاده تلقيه بلاغا من والد طالبة، يفيد باختفائها في ظروف غامضة.وتوصلت التحريات إلى أن الفتاة ترتبط بعلاقة عاطفية مع سروجي سيارات، وأنها اتفقت مع الشاب على الهروب، والإقامة معه داخل شقة بمنطقة أكتوبر، وتوجهت معه، وادعت اختطافها.وتوجهت قوة أمنية إلى الشقة، وداهمتها، وألقت القبض عليهما، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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