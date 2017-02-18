بريطانيا تخشى تقاربًا روسيًا أمريكيًا فى ليبيا على حساب الأوروبيين

- فالون: لا ينبغى السماح لبوتين بالسيطرة على الأزمة الليبية.. و«إندبندنت»: حفتر هو الخيار الفعال للقضاء على «داعش»

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