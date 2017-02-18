أبلغت الصين، اليوم، اليابان بأن تحركات طوكيو «السلبية» بشأن قضايا رئيسية تحول دون حدوث تحسن فى العلاقات بين البلدين ولكن توجد الآن فرص لتحسين العلاقات الصينية اليابانية.

مشاركة في: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter Shoruk بواسطة