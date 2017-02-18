وتم نقل «حمادة» من محبسه، لمدة 6 ساعات، والعودة مجددًا، عقب انتهاء الجنازة، وذلك في حراسة أمنية مشددة، برئاسة العميد عصام محمد جمال مأمور مركز شرطة ملوي، والرائد أحمد خالد رئيس المباحث، تحت إشراف اللواءين فيصل دويدار مدير أمن المحافظة، ومحمود عفيفي مدير المباحث الجنائية.ويأتي ذلك، تماشيا مع سياسة الوزارة في مراعاة البعد الإنساني مع المساجين.ونجل المتوفى محبوس وآخرون احتياطيًا، على ذمة واقعة مشاجرة، استخدمت فيها الأسلحة النارية؛ بسبب أسبقية المرور بالدراجات البخارية بطريق قرية دروة، التابعة لمركز ملوي، ونتج عن ذلك إصابة 6 من أفراد عائلتين.