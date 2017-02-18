كان المقدم مروان مشرف رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، تلقى بلاغا من بائعة شاي وجارتها، صاحبة محل بقالة، يفيد بتعدي عاطلين جنسيا على نجليهما، وهتك عرضهما وتصويرهما، على الفور انتقل ضباط القسم إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين أن المجني عليه نجل المبلغة الأولى يدعى «كريم. أ» يبلغ من العمر8 سنوات، والآخر «رمضان. ب» 6 سنوات.وبالتحري تبين صحة المعلومات الواردة في البلاغ، وبناء عليه، تم اتخاذ اللازم، وبإعداد الأكمنة تمكن النقيبان أحمد السويركي ومحمد الصعيدي معاونا مباحث القسم، من تحديد المتهمين، وهما «عبد الرحمن. أ» 17 عاما، عاطل، و«أحمد. م» 15 عاما، وتمكنوا من القبض عليهما، وتبين أنهما جيران للمجني عليهما، وتم اقتيادهما إلى قسم الشرطة.وبسؤال المبلغتين، أكدتا أنهما فوجئتا بأحد الأفراد المقيمين بالمنطقة، حضر إليهم وبحوزته كارت ميموري، وسلمه لهم، وأخبرهم بأنه يحتوي على مقاطع فيديو خاصة بنجليهما، وبفحصها، تبين أن المتهمين تعديا على نجليهما، وهتك عرضهما بالتبادل، وتصويرهما عاريين.وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.