وكانت معلومات وردت لمباحث الآداب، تفيد وجود صفحتين على «فيس بوك»، تعرض فيهما فتاتين نفسيهما لممارسة الرذيلة، مقابل مبالغ مالية.وبتشكيل فريق بحث، بقيادة اللواء عبد العزيز الأحمدي مدير فرع النشاط الخارجي بمباحث الآداب؛ لتحديد المتهمتين، وضبطهما، ودلت التحريات على قيام كل من: «ه. م»، مقيمة بدار السلام، و«أ. أ» مقيمة بمنطقة المعادي، بإدارة الصفحتين.وبتقنين الإجراءات، وإجراء العديد من الكمائن، تمكن العميد بهاء حسن والعقيد هشام الشريف والعقيد عصام أبو عرب والعقيد مصطفى سلام والعقيد أحمد طاهر والمقدم محمد حلمي والرائد إيهاب توفيق من ضبطهما.وبمواجهة المتهمين أمام اللواء أسامة عايش، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الآداب، اعترفتا باحتراف ممارسة الدعارة، مع راغبي المتعة الحرام، مقابل 3 آلاف جنيه في المرة الواحدة، لكل منهما، وتم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.