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ضبط شبكة دعارة تديرها مسجلة وزوج شقيقتها في البساتين
نجحت الإدارة العامة لحماية الآداب برئاسة اللواء زكى زمزم، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة، اليوم السبت، في توجيه ضربة أمنية جديدة ضد تجار اللحم الرخيص في منطقة البساتين
وكانت معلومات وردت إلى العميد أحمد حشاد، وكيل النشاط الداخلى بإدارة حماية الآداب، مفادها قيام ربة منزل ومسجلة آداب |ف م| بإدارة شقة سكنية لممارسة الأعمال المنافية للآداب في منطقة عمارات العرايس، وبنطاق دائرة قسم البساتين. وبالعرض على اللواءين أسامة عايش ووليد رشدى، نائبى المدير العام، أمر باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة.وأكدت تحريات صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات انتقل العميد عماد عكاشة والمقدم شريف هلال والمقدم فيصل عاصم وباشراف اللواء وائل جبريل بادارة حماية الاداب، إلى مكان الشقة المتحرى عنها، وأمكن ضبط المتهمة الرئيسية |ف.م|، مسجلة خطر آداب ومخدرات، و|ع.ع|، زوج شقيقتها بإدارة شقة واستقطاب راغبى المتعة، كما تم ضبط قاصر أثناء ممارسة الزيلة مع رجل أعمال |ع.س|.وبمواجهة المتهمة اعترفت بادراة مسكنها للاعمال المنافية للاداب بمساعدة زوج شقيقتها مقابل مبلغ مالى ، وتم تحرير المحضر اللازم وتولى المستشار أحمد مجدى عبد الغنى مدير نيابة البساتين التحقيقات مع المتهمين.
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