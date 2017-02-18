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إخلاء سبيل 22 متهما في قضية تمويل الكيانات الإرهابية
18
فبراير
2017
16:47 PM
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أمرت نيابة حوادث جنوب الجيزة، برئاسة المستشار عبد الحميد الجرف، اليوم السبت، بإخلاء سبيل 22 متهما من الوارد أسماؤهم في قائمة الكيانات الإرهابية، لاتهامهم بتمويل أنشطة الجماعة الإرهابية
وأنكر المتهمون أمام النيابة التهم المنسوبة إليهم، وأكدوا أنها لا أساس لها من الصحة. واستدعت النيابة 28 متهما آخرين للمثول للتحقيق، في ذات الاتهام للاستماع إلى أقوالهم في المنسوب إليهم. وجاء في التحقيقات الأولية أن المتهمين مولوا أنشطة جماعة الإخوان الإرهابية عبر حسابات بنكية بأسماء أشخاص لا ينتمون للجماعة تنظيميًا، وشملت أوجه التمويل كذلك التبرع للجمعيات الأهلية التابعة للإخوان.
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