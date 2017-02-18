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أمن الإسكندرية يقنع عاطلا بالعدول عن الانتحار
18
فبراير
2017
16:47 PM
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هدد عاطل بالانتحار من أعلى العقار الذي يسكن فيه بصفة مستأجر إيجار قديم، بمنطقة ساحة بكير بمنطقة اللبان بالإسكندرية، مدعيا اضطهاد ملاك العقار له ومحاولة طرده من شقته
وانتقل على إثرها رجال مباحث قسم شرطة اللبان، وتمكن الرائد محمد طبانة معاون مباحث القسم من إقناعه بالعدول عن قرار الانتحار، وتم اقتياده إلى مركز شرطة اللبان بالإسكندرية، لاستجوابه عن أسباب إقدامه على الانتحار، فوجه اتهامات إلى ملاك العقار الذي يسكن فيه، بإجباره على إخلاء شقته التي يعيش فيها، واضطهاده حتى يغادر العقار، ليتمكنوا من هدم العقار القديم وإنشاء برج سكنى مكانه.وتم تحرير محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيقات.
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