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القبض على تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة بالمنوفية
18
فبراير
2017
16:47 PM
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تمكنت وحدة مباحث بركة السبع برئاسة الرائد أحمد العشماوى، رئيس مباحث بركة السبع، والنقباء وأحمد خليل وأحمد واصل معاونى مباحث بركة السبع، من ضبط أخطر تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة
وكان اللواء مدير أمن المنوفية إخطارا يفيد بضبط |سامح.ر.ا|، 30 سنة، عاطل، ومقيم شنتنا الحجر مركز بركة السبع ومسجل شقى خطر، و|عصام ف.ح|، عاطل ومقيم شنتنا الحجر مركز بركة السبع ومسجل شقى خطر، و|محمد.ا.ش|، 41 سنة، عاطل، ومقيم ميت أم فارس، بركة السبع، ومسجل شقى خطر، وبحوزتهم 46 قطعة حشيش تزن نحو ربع كيلو، وسلاح ناري فرد خرطوش، وذخيرة ومبلغ مالى، وهاتف محمول. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
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