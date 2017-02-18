أكد المتهمون وهم كل من: |ر.م |، |م. ش |، |ا. ث |،|ت. ع |، أنهم مجرد عمال بناء، وطلب منهم أحد الأشخاص بناء منزل في قطعة أرض ادعى أنها مِلكه.ووردت معلومات إلى العميد أشرف عبدالعزيز، مأمور قسم شرطة حلوان، بقيام بعض الأشخاص بالاستيلاء على أرض تابعة لوزارة الري، بمنطقة حلوان البلد، وقيامهم بهدم إحدى الحجرات الخاصة بالعاملين بالمنطقة.بإجراء التحريات اللازمة، تبين صحة المعلومات، فخرجت حملة أمنية تمكنت من القبض المتهمين بالتعدي على أملاك الدولة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.