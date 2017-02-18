اخبار مصر
-
رياضة
- فيديو| مجدي عبد الغني يتحدث عن كرهه للقب مقشة .. والقبض عليه في سينما
- حلمي ..بطولة ودفاع حديدي فى ولايته الثانية المنتهية مع الزمالك (انفوجراف)
- أبرز لقطات الزمالك
- مدرب استراليا قلق على لاعبي بلاده في الدوري الصيني
- الأهلي يضع شرطا جديدا لإعارة لاعبيه الموسم المقبل
- بالصور.. سموحة يستعد لافتتاح أول متجر رسمي
- أبو الوفا: لم نتطرق لمعسكر المنتخب في الاجتماع الأخير
- انيستا يخوض مباراته الـ 400 مع برشلونة.. غدا
- مؤمن سليمان: سموحة يخوض جميع مبارياته من أجل الفوز
- الجبلاية تخطط لإقامة دوري الشباب لكرة الصالات
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
لافروف: روسيا ترغب في علاقات عملية مع أمريكا
18
فبراير
2017
15:22 PM
بواسطة
ميونيخ (رويترز) - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم السبت إن روسيا تريد إقامة علاقات عملية مع الولايات المتحدة تستند إلى الاحترام المتبادل.
وفي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن وصف لافروف أيضا حلف شمال الأطلسي بأنه "مؤسسة للحرب الباردة" أدى توسيعها إلى توتر لم يسبق له مثيل في أوروبا خلال السنوات الثلاثين الماضية.
(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)
بواسطة
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)
لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع