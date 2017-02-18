لافروف: روسيا ترغب في علاقات عملية مع أمريكا

ميونيخ (رويترز) - قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يوم السبت إن روسيا تريد إقامة علاقات عملية مع الولايات المتحدة تستند إلى الاحترام المتبادل.

وفي كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن وصف لافروف أيضا حلف شمال الأطلسي بأنه "مؤسسة للحرب الباردة" أدى توسيعها إلى توتر لم يسبق له مثيل في أوروبا خلال السنوات الثلاثين الماضية.

(إعداد ياسمين حسين للنشرة العربية)