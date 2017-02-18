وكشف التقرير عن إصابة الأول بكدمات وجروح متفرقة في مختلف أنحاء الجسد وحالته الصحية مستقرة، فيما كشفت التقرير الخاص بالثانى عن إصابته بجروح وسحجات في القدمين ومنطقة الرأس واشتباه بوجود نزيف في المخ أسفرت عن وفاته.وبناء على التقرير الذي تسلمته النيابة العامة، أصدرت قرارًا باستدعاء المصاب الأول |حمدى.ع| لسماع أقواله في الواقعة محل الاتهام، وطلبت تقرير المعمل الفنى بشأن السيارة الـ|جيب| التي تسببت في الحادث، فضلًا عن الإضرار التي لحقت بالعربة الكارو، لإرفاقه بملف القضية.وكانت النيابة أصدرت قرارا بإخلاء سبيل المطرب |أبو الليف| بكفالة 5 آلاف جنيه بعد الاستماع إلى أقواله، التي أكد خلالها أنه كان يسير في طريقه وفوجئ بعربة كارو يقودها شخص وبجواره شاب صغير في العقد الثانى من عمره تسير عكس الاتجاه فحاول مفادتها إلا أنه اصطدم بها عن غير قصد، ما تسبب في انقلاب العربة وسقوط الشخصين أرضًا.تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغا من غرفة النجدة بوقوع حادث تصادم على طريق الفيوم الصحراوى، وبدوره أمر اللواء هشام العراقى، مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة بانتقال رجال المرور وبصحبتهم ونش لإزالة حطام الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى، ونقل المصابين وهما |حمدى.ع| 45 سنة ونجله |مصطفى| 15 سنة، وتم تسيير حركة السيارات على الطريق ونقل المصابين إلى مستشفى الهرم.