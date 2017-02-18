قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار محمد الحلواني، بعدم قبول استئناف رجل الأعمال أحمد عبد السلام قورة، على حكم حبسه 3 سنوات شكلًا، وفي الموضوع تأييد الحكم السابق غيابيًا، لاتهامه بإصدار شيك بدون رصيد

وكانت محكمة جنح العجوزة، أصدرت حكمًا بالحبس 3 سنوات، ضد أحمد محمد عبد السلام صورة في اتهامه بإصدار شيك بدون رصيد بالقضية التي تحمل الرقم 24111 لسنة 2013.وكان محامي محسن محمد عبد السلام، تقدم ببلاغ يحمل رقم 4134 لسنة 2013، جنح العجوزة، ضد رجل الأعمال أحمد محمد عبد السلام قورة بشخصه وبصفته، المفوض بالتوقيع على الشيكات من قبل شركة المصرية لاستصلاح الأراضي، بتحرير شيك بنكي بمبلغ مليون جنيه مصري، وبتوجه موكله للبنك لصرف قيمة الشيك، أفاد البنك أن حساب العميل مغلق.يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قضت مؤخرًا بالسجن 7 سنوات في حق المتهم، بالإضافة إلى وزير الري الأسبق محمد نصر علام، لاتهامهما بإهدار 37 مليار جنيه.