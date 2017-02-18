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تأجيل محاكمة العادلي وآخرين في «فساد الداخلية» لـ١٤مارس
18
فبراير
2017
13:47 PM
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وآخرين في القضية المعروفة بـ|الاستيلاء على أموال الداخلية| لجلسة 14 مارس المقبل، لاستكمال المرافعة
كان قاضي التحقيق أحال |العادلي| و12 مسئولًا بوزارة الداخلية للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالاستيلاء على نحو مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، إبان تولي العادلي منصب وزير الداخلية.وجاء في التحقيقات أن |العادلي| استغل منصبه، من خلال التوقيع على قرارات واستمارات لصرف مكافآت لضباط وقيادات بالوزارة، دون ذكر الجهة التي آلت إليها هذه المكافآت.
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