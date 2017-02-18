-
رياضة
- الأهلي يضع شرطا جديدا لإعارة لاعبيه الموسم المقبل
- بالصور.. سموحة يستعد لافتتاح أول متجر رسمي
- أبو الوفا: لم نتطرق لمعسكر المنتخب في الاجتماع الأخير
- انيستا يخوض مباراته الـ 400 مع برشلونة.. غدا
- مؤمن سليمان: سموحة يخوض جميع مبارياته من أجل الفوز
- الجبلاية تخطط لإقامة دوري الشباب لكرة الصالات
- «رانييري» يطالب لاعبي ليستر سيتي بالعودة للانتصارات
- مدافع روما يحتفل برباعية فياريال بـ«قصة شعر»
- الزمالك يحسم مشاركة «أسامة إبراهيم» في لقاء الجيش
- مسؤول: كوريا الشمالية ستشارك في أولمبياد بيونجتشانج الشتوي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
مرافعة المتهم الأول في خلية وجدي غنيم
استمعت المحكمة إلى مرافعة علاء علم الدين دفاع المتهم الأول عبدالله هشام في قضية خلية وجدى غنيم، ودفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من تفتيش الشقة رقم 25 بالعقار 143 مساكن أبوالوفا بمدينة 6 أكتوبر، وبطلان التفتيش مع المتهم لعدم عرضه على النيابة العامة خلال المدة القانونية، ودفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من ضبط وتفتيش المتهم عبد الله عيد عمار
ودفع المحام بعدم مشروعية تفتيش الشقة التي عثر داخلها على السلاح، وقال إن إذن النيابة العامة الأخير الصادر خاص بالمتهم سعيد عبد الستار بتفتيش العقار بعنوان 22 ب الحى 11 مجاورة الثانية، لكن التفتيش وقع بالشقة 25 بالعمارة 143 مساكن أبوالوفا بمعنى أن التفتيش الفعلى تم في مساكن أبوالوفا وهذه الشقة لم يصدر له إذن من النيابة العامة بالتفتيش مما جعله يدفع ببطلان الإذن الصادر بخصوص الضبط والتفتيش.كانت النيابة العامة قد اتهمت فيه كلًا من |عبد الله هشام محمود حسين |22 سنة |طالب محبوس، وعبد الله عيد فياض |21 سنة| طالب بالمعهد العالي للدراسات والتكنولوجيا محبوس، وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 |هارب|، ومجدي عثمان جاه الرسول |40 سنة |هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى | 25 سنة |محامي |محبوس| . ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ |34 سنة| مالك مطبعة |محبوس|، وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر |محبوس|، ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة|.
التعليقات
المزيد في حوادث وقضايا
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)