استمعت المحكمة إلى مرافعة علاء علم الدين دفاع المتهم الأول عبدالله هشام في قضية خلية وجدى غنيم، ودفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من تفتيش الشقة رقم 25 بالعقار 143 مساكن أبوالوفا بمدينة 6 أكتوبر، وبطلان التفتيش مع المتهم لعدم عرضه على النيابة العامة خلال المدة القانونية، ودفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من ضبط وتفتيش المتهم عبد الله عيد عمار

ودفع المحام بعدم مشروعية تفتيش الشقة التي عثر داخلها على السلاح، وقال إن إذن النيابة العامة الأخير الصادر خاص بالمتهم سعيد عبد الستار بتفتيش العقار بعنوان 22 ب الحى 11 مجاورة الثانية، لكن التفتيش وقع بالشقة 25 بالعمارة 143 مساكن أبوالوفا بمعنى أن التفتيش الفعلى تم في مساكن أبوالوفا وهذه الشقة لم يصدر له إذن من النيابة العامة بالتفتيش مما جعله يدفع ببطلان الإذن الصادر بخصوص الضبط والتفتيش.كانت النيابة العامة قد اتهمت فيه كلًا من |عبد الله هشام محمود حسين |22 سنة |طالب محبوس، وعبد الله عيد فياض |21 سنة| طالب بالمعهد العالي للدراسات والتكنولوجيا محبوس، وسعيد عبد الستار محمد سعيد 32 |هارب|، ومجدي عثمان جاه الرسول |40 سنة |هارب، ومحمد عصام الدين حسن بحر عبد المولى | 25 سنة |محامي |محبوس| . ومحمد عبد الحميد أحمد عبد الحافظ |34 سنة| مالك مطبعة |محبوس|، وأحمد محمد طارق حسن الحناوي 29 سنة تاجر |محبوس|، ووجدى عبد الحميد غنيم 64 سنة حاصل على بكالوريوس تجارة|.